Центр «Вектор» произвел более миллиона доз вакцины от COVID-19

Москва, 22 мая. Научный центр «Вектор» к апрелю 2021 года произвел миллион доз вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Отмечается, что еще год назад научного центра «Вектор» были намного скованнее. По словам гендиректора Максютова, в 2020 году организация могла производить всего около 3 тысяч доз вакцины в месяц.

Ранее директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал о планах увеличения мощностей по производству вакцины от COVID-19 «КовиВак». По его словам, организация может ежегодно производить примерно 7-10 млн доз препарата.