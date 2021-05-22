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Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
09:27
Политика
Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
Общество
ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
08:45
Происшествия
Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек
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Немецкие автоэксперты назвали пять самых надежных и доступных седанов

Общество
Немецкие автоэксперты назвали пять самых надежных и доступных седанов
wikipedia.org

Берлин, 22 мая. Многие российские автомобилисты мечтают о подержанном седане, который не будет доставлять хлопот после покупки. Эксперты составили топ-5 таких автомобилей.

На первом месте по уровню надежности находится Mazda3. Автоэксперты немецкой «Ассоциации технического надзора» считают, что только 7,8% седанов этой модели в возрасте до пяти лет попадали на СТО. Пробег при этом составляет 67 тыс. км.

Второе место занимает Opel Astra со средним пробегом пятилетнего автомобиля 79 тыс. км. Чуть больше восьми процентов граждан обращались в сервисы для починки машины.

Бронза досталась Skoda Octavia, автомобиль чрезвычайно популярен на территории России. Пробег «пятилетки» составил 95 тыс. км, а к специалистам обратились только 8,8% владельцев.

Предпоследнее место в топе-5 занял Honda Civic с пробегом 74 тыс. км. Владельцы в 9,6% случаев после пяти лет службы обращались в СТО. Наконец, завершает рейтинг Ford Focus. Марка уже ушла из России, но седан остается популярным. Пробег равен 78 тыс. км, а поломку обнаружили 10,3% человек.

Недавно эксперты рассказали, как в 2021 году купить автомобиль на выгодных условиях. По их словам, можно просить скидку на модели, которые уже давно представлены у дилера.

рейтинг автомобиль седан
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Все новости / Общество / Немецкие автоэксперты назвали пять самых надежных и доступных седанов
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