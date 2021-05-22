Немецкие автоэксперты назвали пять самых надежных и доступных седанов

Берлин, 22 мая. Многие российские автомобилисты мечтают о подержанном седане, который не будет доставлять хлопот после покупки. Эксперты составили топ-5 таких автомобилей.

На первом месте по уровню надежности находится Mazda3. Автоэксперты немецкой «Ассоциации технического надзора» считают, что только 7,8% седанов этой модели в возрасте до пяти лет попадали на СТО. Пробег при этом составляет 67 тыс. км.

Второе место занимает Opel Astra со средним пробегом пятилетнего автомобиля 79 тыс. км. Чуть больше восьми процентов граждан обращались в сервисы для починки машины.

Бронза досталась Skoda Octavia, автомобиль чрезвычайно популярен на территории России. Пробег «пятилетки» составил 95 тыс. км, а к специалистам обратились только 8,8% владельцев.

Предпоследнее место в топе-5 занял Honda Civic с пробегом 74 тыс. км. Владельцы в 9,6% случаев после пяти лет службы обращались в СТО. Наконец, завершает рейтинг Ford Focus. Марка уже ушла из России, но седан остается популярным. Пробег равен 78 тыс. км, а поломку обнаружили 10,3% человек.

Недавно эксперты рассказали, как в 2021 году купить автомобиль на выгодных условиях. По их словам, можно просить скидку на модели, которые уже давно представлены у дилера.