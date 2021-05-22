Международная группа ученых обнаружила галактику с древнейшей структурой

Вашингтон, 22 мая. Группа ученых обнаружила во Вселенной галактику с самой древней спиральной структурой, которая образовалась через 1,4 млрд лет после Большого взрыва.

Спиральная структура простирается на 15 тыс. световых лет от центра галактики (около трети размера Млечного Пути). Ученые также полагают, что общая масса звезд и межзвездной среды сопоставима с Млечным Путем.

Отмечается, что BRI 1335-0417 содержит большое количество пыли, заслоняющей свет звезд, что затрудняло наблюдение за ней. Однако с помощью мощных телескопов ALMA специалистам удалось разглядеть структуру далекой галактики.

Ранее бизнесмен и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил о необходимости создания базы на Луне. Кроме того, предприниматель заявил, что на Марсе необходимо построить город.