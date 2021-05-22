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Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
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Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
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Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
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Происшествия
Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек
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Три человека стали жертвами аварии на трассе в ХМАО

  /   Обновлено: 22 мая 2021 08:15
Происшествия
Три человека стали жертвами аварии на трассе в ХМАО
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 22 мая. Авария на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе унесла жизни трех людей. На дороге столкнулись кроссовер и грузовик, передает региональное управление МВД.

ДТП произошло в ночь на субботу 22 мая на 645 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель, управляя Nissan Pathfinder, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате столкновения погиб водитель и два пассажира иномарки. Все они умерли на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, передают СМИ.

Еще одна авария произошла в Республике Алтай. На трассе «Чуйский тракт» водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и съехал в кювет. Пассажирам и автолюбителю потребовалась медицинская помощь.

дтп авария смерть
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