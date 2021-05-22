Три человека стали жертвами аварии на трассе в ХМАО

Ханты-Мансийск, 22 мая. Авария на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе унесла жизни трех людей. На дороге столкнулись кроссовер и грузовик, передает региональное управление МВД.

ДТП произошло в ночь на субботу 22 мая на 645 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель, управляя Nissan Pathfinder, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате столкновения погиб водитель и два пассажира иномарки. Все они умерли на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, передают СМИ.

Еще одна авария произошла в Республике Алтай. На трассе «Чуйский тракт» водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и съехал в кювет. Пассажирам и автолюбителю потребовалась медицинская помощь.