Поезд «Океан» возобновил движение между Владивостоком и Хабаровском

Владивосток, 22 мая. Движение фирменного поезда «Океан», который следует между Владивостоком и Хабаровском, вновь возобновлено. Об этом заявили в пресс-службе правительства Приморского края.

Поезд ежедневно курсирует между двумя крупными городами Приморья. Сообщалось, что ранее движение было остановлено по причине спада потока пассажиров, который произошел по причине напряженной ситуации с коронавирусом.

«С 7 июня по 16 сентября АО «Федеральная пассажирская компания» возобновляет движение фирменного поезда № 5/6 «Океан» ежедневным отправлением по маршруту Владивосток-Хабаровск», — следует из заявления.

Недавно прямой поезд «Таврия» из Москвы впервые приехал в Феодосию. Движение он осуществлял через Керченский пролив по Крымскому мосту.