«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021

Москва, 22 мая. Продюсер Яна Рудковская следит за песенным конкурсом «Евровидение» 20 лет и, по ее мнению, в 2021 году мероприятие оказалось самым слабым за всю историю.

Телеведущая в беседе с РИА Новости призналась, что по итогам второго полуфинала не смогла среди конкурсантов выбрать даже тройку лидеров.

«Я такого слабого конкурса не помню вообще», — подчеркнула Яна.

Рудковская добавила, что «на фоне всех остальных» участница от России Манижа выглядит «очень достойно».

При этом накануне продюсер заявила, что представительница РФ на Евровидении-2021 не сможет подняться выше пятого места. Свое мнение Рудковская объяснила тем, что музыкальная композиция Манижи частично исполняется на русском языке. Яна назвала такой ход рискованным для европейского конкурса.