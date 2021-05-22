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новостей
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
06:41
Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
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«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021

Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 22 мая. Продюсер Яна Рудковская следит за песенным конкурсом «Евровидение» 20 лет и, по ее мнению, в 2021 году мероприятие оказалось самым слабым за всю историю.

Телеведущая в беседе с РИА Новости призналась, что по итогам второго полуфинала не смогла среди конкурсантов выбрать даже тройку лидеров.

«Я такого слабого конкурса не помню вообще», — подчеркнула Яна.

Рудковская добавила, что «на фоне всех остальных» участница от России Манижа выглядит «очень достойно».

При этом накануне продюсер заявила, что представительница РФ на Евровидении-2021 не сможет подняться выше пятого места. Свое мнение Рудковская объяснила тем, что музыкальная композиция Манижи частично исполняется на русском языке. Яна назвала такой ход рискованным для европейского конкурса.

конкурс рудковская евровидение-2021 Манижа
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