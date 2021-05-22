Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае

Ортолык, 22 мая. Автомобиль съехал в кювет на территории Кош-Агачского района в Республике Алтай на трассе «Чуйский тракт». Об этом сообщили в региональном отделении МВД.

Пассажирам автомобиля и водителю понадобилась медицинская помощь. Все пострадавшие являются жителями села Ортолык, сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла 22 мая примерно в 21:26 по московскому времени. Водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и вылетел с дороги. По словам пресс-службы МВД, он не имел прав на управление автомобилем. Взятые анализы показали наличие алкоголя у него в крови.

Недавно ДТП произошло в Крыму на автомобильной дороге «Таврида». Lada врезалась в припаркованный КамАЗ. Пострадал водитель легкового автомобиля.