Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе

Москва, 22 мая. Певица Мария Толмачева, участвовавшая в Евровидении в 2014 году вместе с сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров конкурса.

Бывшая участница песенного конкурса пожелала Маниже удачи. Ее песню она посчитала достаточно интересной и «сильно цепляющей» людей. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадем. Будем надеяться», — отметила певица.

Конкурс «Евровидение-2021» проходит в Роттердаме. Финал состоится 22 мая на арене Ahoy. Манижа исполнит свою песню Russian Woman под пятым номером. После всех выступлений результаты российского жюри огласит еще одна бывшая участница от РФ Полина Гагарина.