Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games

Вашингтон, 22 мая. Гендиректор корпорации Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда по иску компании Epic Games. Истец обвиняет App Stor в том, что магазин не только забирает себе до 30% доходов.

Кроме того, претензия состоит и в том, что сервис блокирует возможность совершать финансовые операции внутри приложений, минуя платформу. Кук заявил, что это политика компании. Так как пользователь iPhone приобретает вместе со смартфоном «полноценную экосистему».

Судья отметил, что разработчики игр получают слишком мало за размещение своих продуктов в App Store. На это, в свою очередь, Кук снова возразил. Он напомнил, что этот магазин имеет очень широкую аудиторию.

Недавно флагманский смартфон от компании Apple iPhone 12 Pro Max подешевел почти на четверть. Теперь его можно купить за 85 020 рублей.