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22 мая 08:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
06:41
Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
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Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games

Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
wikipedia.org  /  Austin Community College / CC BY 2.0

Вашингтон, 22 мая. Гендиректор корпорации Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда по иску компании Epic Games. Истец обвиняет App Stor в том, что магазин не только забирает себе до 30% доходов.

Кроме того, претензия состоит и в том, что сервис блокирует возможность совершать финансовые операции внутри приложений, минуя платформу. Кук заявил, что это политика компании. Так как пользователь iPhone приобретает вместе со смартфоном «полноценную экосистему».

Судья отметил, что разработчики игр получают слишком мало за размещение своих продуктов в App Store. На это, в свою очередь, Кук снова возразил. Он напомнил, что этот магазин имеет очень широкую аудиторию.

Недавно флагманский смартфон от компании Apple iPhone 12 Pro Max подешевел почти на четверть. Теперь его можно купить за 85 020 рублей.

Тим Кук суд apple epic games
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