Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме

Москва, 22 мая. Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отметил свое 30-летие. Он организовал в загородном доме вечеринку в стиле аниме.

Пресняков появился на торжестве в образе Пейна из «Наруто». Во дворе загородного дома был установлен большой шатер, украшениями послужили разноцветные гирлянды. Гости могли отведать лапшу и коктейли, а развлечься игрой в настольный теннис.

Поклонники решили уточнить, почему знаменитость выбрал именно этот стиль. На вопрос Пресняков ответил просто, по его словам, герой тоже имеет рыжие волосы. Актер также предугадал недоумение подписчиков, которые раскритикуют мужчину за вечеринку в подростковом стиле. По его словам, «аниме-туса» на 30-летний юбилей — это нормально для современного мира.

Сына поздравила популярная певица Кристина Орбакайте. Она опубликовала архивное фото своего ребенка.