Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни

Москва, 22 мая. Госкорпорация «Роскосмос» приобрела свой товарный знак для выхода на российский рынок. Им стала фраза «технологии, проверенные космосом».

Корпорация запустит в продажу продукты, связанные с космической деятельностью. Предполагается, что выбранная фраза донесет до покупателей идею уникальности технологий и материалов, которые проверены космосом, а теперь доступны для использования и в повседневной жизни, передает РИА Новости.

Роскосмос начнет продавать товары, которые пригодятся в различных сферах жизни. Среди них косметика, электроприборы, белье, спорттовары и даже алкогольные напитки.

Тем временем в Роскосмосе обсуждают с NASA ряд вопросов по сотрудничеству. Корпорации могут совместно доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) при помощи кораблей Crew Dragon.