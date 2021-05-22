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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
06:41
Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
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Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал

Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Киев, 22 мая. Телеканал СТС, который находится под санкциями Украины, выпустит в эфир сериал студии «Квартал 95», основанной нынешним президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Речь идет о комедийном сериале под названием «100 000 минут вместе», посвященном проблемам семейных взаимоотношений в период карантина. Телеканал уже анонсировал картину в своем профиле Instagram.

Срежиссировал проект актер, родившийся в Запорожье Руслан Ханумак. Он также исполнил главную роль. Роль экранной жены досталась киевлянке Дарье Рыбак.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская осудила сравнение работы «Квартала» с липецкой фабрикой бывшего лидера страны Петра Порошенко. По ее словам, сопоставление компании и завода кондитерских изделий «Рошен» является манипуляцией.

украина россия сериал квартал 95
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