Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал

Киев, 22 мая. Телеканал СТС, который находится под санкциями Украины, выпустит в эфир сериал студии «Квартал 95», основанной нынешним президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Речь идет о комедийном сериале под названием «100 000 минут вместе», посвященном проблемам семейных взаимоотношений в период карантина. Телеканал уже анонсировал картину в своем профиле Instagram.

Срежиссировал проект актер, родившийся в Запорожье Руслан Ханумак. Он также исполнил главную роль. Роль экранной жены досталась киевлянке Дарье Рыбак.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская осудила сравнение работы «Квартала» с липецкой фабрикой бывшего лидера страны Петра Порошенко. По ее словам, сопоставление компании и завода кондитерских изделий «Рошен» является манипуляцией.