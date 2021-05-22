Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах

Москва, 22 мая. Кратковременная езда на высоких оборотах двигателя не представляет опасности, однако если «класть» стрелку тахометра постоянно — мотор может попросту сгореть.

Дело в том, что при высоких оборотах двигателя резко растет нагрузка не только на силовой агрегат, но и коробку передач. Одновременно повышаются расход масла и вероятность перегрева, что приводит к скоротечному износу комплектующих. Однако износ деталей не самая большая проблема. Из-за тосола низкого качества может произойти возгорание ДВС.

В то же время и слишком низкие обороты плохо влияют на состояние мотора: чем меньше давление в системе смазки, тем хуже заряжается аккумулятор. Оптимальным вариантом принято считать 1800-3000 об/мин. Если стрелка опускается ниже, лучше переключить передачу.

Ранее эксперты рассказали, что открутить прикипевшую гайку в автомобиле можно специальным ударным аккумуляторным гайковертом. Он обладает достаточно мощным мотором, который справится с любой, даже самой сложной прикипевшей деталью.