Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения

Москва, 22 мая. Советская и российская народная артистка Надежда Бабкина рассказала, что помнит, насколько сложно подготовить себя в моральном плане к какому-либо конкурсу.

Она призвала всю Россию сплотиться вокруг Манижи перед финалом конкурса «Евровидение». По ее словам, поддержка играет ключевую роль в настрое артиста перед важными выступлениями.

«Мы все должны поддержать Манижу. Она представляет Россию. Все, точка!», — заявила Бабкина.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

Артистка разместила в своем Instagram-аккаунте ролик с кавером на песню Russian Woman, с которой Манижа выступает на конкурсе. Она подкрепила пост теплыми пожеланиями, написав, что «музыкальный привет из России направляется прямиком в Роттердам».

Выступление российской исполнительницы в полуфинале Евровидения набрало на YouTube уже более 9 млн просмотров. Зарубежные зрители пришли в восторг от ее перфоманса и выразили Маниже слова поддержки.