Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021

Москва, 22 мая. Участница Евровидения-2015 Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале песенного конкурса в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Певица заняла второе место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году. Теперь ей выпала честь озвучить результаты российского жюри. В финале, который состоится 22 мая, выступят участники из 26 стран.

«Оценки российского жюри в финале Евровидения-2021 объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место. Финал пройдет 22 мая и будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире», — говорится в сообщении.

Трансляция конкурса начнется на Первом канале в 22:00 по московскому времени. Участница от России Манижа прошла в финал и будет выступать под пятым номером. После оглашения результатов она поблагодарила всех, кто ее поддерживал.