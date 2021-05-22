Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность

Вашингтон, 22 мая. Американский президент Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет.

Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км. К новой договоренности стороны пришли на встрече 22 мая, передает The Korea Daily.

«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.

В данных условиях, по словам южнокорейского лидера, ракеты страны смогут достичь КНДР. Кроме того, они будут способны долететь и до Китая, уверен Мун Чжэ Ин.

На этой же встрече Байден рассказал, что может начать диалог с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого, по словам президента, стороны должны затронуть вопрос «ядерного потенциала КНДР».