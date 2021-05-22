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новостей
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
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Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка

Общество
Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia

Москва, 22 мая. Документальный фильм «Я всю жизнь ждал звонка» о народном артисте СССР Михаиле Пуговкине расскажет историю становления актера, его жизни и любви.

Картина выйдет на канале «ТВ Центр». В фильме рассказывается, что на столе у Пуговкина стоял телефон с усиленным звуком: актер ждал звонка режиссера, который займет его в «настоящей роли». Актер надеялся на роль, которая позволит раскрыться ему по-настоящему и доказать, что он нечто больше и значительнее, чем комик.

Пуговкин знал цену популярности, и зависел не от нее, а, как утверждают авторы документальной картины, от четырех главных женщин в его жизни. Первой из них была мать. Семья переехала в Москву, когда Михалу было 13 лет. Прибавив себе несколько лет, он устроился на завод, а вечерами проводил время в кружке самодеятельности. В 16 лет, заметив талант, ему предложили уйти в профессиональный театр. Семья была против, зная какая огромная разница в зарплатах в театре и на заводе. Волевым решением мать отпустила сына в артисты. Когда началась война, Пуговкин вновь добавил себе пару лет и отправился на фронт. В боях погибли двое его старших братьев.

Мать артиста дожила до преклонного возраста. Последние дни были очень тяжелыми, сын старался поддерживать ее, ночуя рядом в больнице.

Первую свою любовь Пуговкин искал похожей на маму. Ей стала Надежда Надеждина. В период брака с ней к артисту пришла популярность благодаря фильмам про Ивана Бровкина.

«А вот для его Надежды телефон так и не зазвонил… Расставались они мучительно. Но уже собравшись жениться на другой, Михаил написал жене: «Один твой звонок, и свадьбы не будет!». Надежда не позвонила», — говорится в фильме.

Когда Пуговкин встретил свою будущую вторую жену Александру Лукьянченко, ему было 35, ей — 46. Ради возлюбленного она бросила мужа. Вместе они прожили 31 год. Лукьянченко скончалась в 1991 году.

После похорон супруги Пуговкин покинул Москву и отправился в Ялту, откуда вернулся уже с новой избранницей Ириной Лавровой, ставшей новым этапом в жизни артиста.

Пуговкин скончался в 2008 году вследствие обострения сахарного диабета в возрасте 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

кино артист документалистика пуговкин
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