Михаил Пуговкин всю жизнь ждал главного звонка

Москва, 22 мая. Документальный фильм «Я всю жизнь ждал звонка» о народном артисте СССР Михаиле Пуговкине расскажет историю становления актера, его жизни и любви.

Картина выйдет на канале «ТВ Центр». В фильме рассказывается, что на столе у Пуговкина стоял телефон с усиленным звуком: актер ждал звонка режиссера, который займет его в «настоящей роли». Актер надеялся на роль, которая позволит раскрыться ему по-настоящему и доказать, что он нечто больше и значительнее, чем комик.

Пуговкин знал цену популярности, и зависел не от нее, а, как утверждают авторы документальной картины, от четырех главных женщин в его жизни. Первой из них была мать. Семья переехала в Москву, когда Михалу было 13 лет. Прибавив себе несколько лет, он устроился на завод, а вечерами проводил время в кружке самодеятельности. В 16 лет, заметив талант, ему предложили уйти в профессиональный театр. Семья была против, зная какая огромная разница в зарплатах в театре и на заводе. Волевым решением мать отпустила сына в артисты. Когда началась война, Пуговкин вновь добавил себе пару лет и отправился на фронт. В боях погибли двое его старших братьев.

Мать артиста дожила до преклонного возраста. Последние дни были очень тяжелыми, сын старался поддерживать ее, ночуя рядом в больнице.

Первую свою любовь Пуговкин искал похожей на маму. Ей стала Надежда Надеждина. В период брака с ней к артисту пришла популярность благодаря фильмам про Ивана Бровкина.

«А вот для его Надежды телефон так и не зазвонил… Расставались они мучительно. Но уже собравшись жениться на другой, Михаил написал жене: «Один твой звонок, и свадьбы не будет!». Надежда не позвонила», — говорится в фильме.

Когда Пуговкин встретил свою будущую вторую жену Александру Лукьянченко, ему было 35, ей — 46. Ради возлюбленного она бросила мужа. Вместе они прожили 31 год. Лукьянченко скончалась в 1991 году.

После похорон супруги Пуговкин покинул Москву и отправился в Ялту, откуда вернулся уже с новой избранницей Ириной Лавровой, ставшей новым этапом в жизни артиста.

Пуговкин скончался в 2008 году вследствие обострения сахарного диабета в возрасте 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.