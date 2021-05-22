«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян

Москва, 22 мая. Российских туристов узнают во всех уголках планеты. Их «выдают» привычки в питании, особенности в быту и манера одеваться, рассказали иностранцы.

Путешественник из России может не иметь славянскую внешность и использовать язык той страны, в которую приехал. Однако, по словам иностранцев, русских видно сразу по трем особенностям.

Жители России имеют особенные привычки в питании. Так, в обеденное время они обязательно закажут первое блюдо. При этом последнее не всегда есть в европейских ресторанах. Кроме того, россияне чаще всего берут к гамбургеру и картошке фри сырный соус, а не барбекю, как остальные посетители, передает «Царьград».

«Выдать» русскую душу могут и бытовые привычки. Например, в гостиницах при отсутствии ершика в туалете у горничных его попросят только россияне. Нередко граждане РФ приезжают в чужой дом или арендованный коттедж со своими домашними тапочками.

Наконец, русские люди имеют характерный стиль одежды. Например, они носят шапки из меха и шубы. Кроме того, в солнцепек только российский родитель наденет на своего ребенка панамку.

«Живу в Болгарии уже больше пяти лет. Поначалу часто слышала от болгар: «Вас, русских, сразу видно». Я по привычке воспринимала это как-то с негативом. И начала спрашивать, что они имеют в виду», — поделилась в комментариях россиянка Ирина Барон.

Недавно жители Эстонии составили топ из пяти вещей гардероба россиян, которые их веселят. Для иностранцев кажутся нелепыми яркие платья, шубы, мини-бикини, домашние халаты и вещи с крупной надписью бренда.