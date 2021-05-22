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22 мая 07:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:56
Общество
Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов
07:40
Шоу-бизнес
«Очень слабый конкурс»: Рудковская раскритиковала Евровидение-2021
07:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате аварии на Алтае
07:38
Общество
Центр имени Чумакова РАН собирается увеличить производство вакцины «КовиВак»
07:37
Общество
Экс-участница Евровидения Толмачева оценила шансы Манижи на победу в конкурсе
07:22
Общество
Глава Apple Кук выступил с показаниями в суде по иску Epic Games
07:19
Общество
Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам
07:19
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отметил 30-летие «подростковой» вечеринкой в стиле аниме
07:13
Общество
Роскосмос планирует выпускать уникальные товары для повседневной жизни
07:06
Общество
Студия «Квартал 95» в обход санкций продала телеканалу СТС еще один сериал
07:05
Общество
Автомобилистам раскрыли тонкости работы двигателя на высоких оборотах
07:03
Шоу-бизнес
Бабкина призвала россиян поддержать Манижу перед финалом Евровидения
07:00
Общество
Международный конгресс в честь 300-летия Канта проведут в Калининграде
06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина озвучит оценки жюри от России в финале Евровидения-2021
06:55
Политика
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
06:55
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06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
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«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян

Общество
«Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 мая. Российских туристов узнают во всех уголках планеты. Их «выдают» привычки в питании, особенности в быту и манера одеваться, рассказали иностранцы.

Путешественник из России может не иметь славянскую внешность и использовать язык той страны, в которую приехал. Однако, по словам иностранцев, русских видно сразу по трем особенностям.

Жители России имеют особенные привычки в питании. Так, в обеденное время они обязательно закажут первое блюдо. При этом последнее не всегда есть в европейских ресторанах. Кроме того, россияне чаще всего берут к гамбургеру и картошке фри сырный соус, а не барбекю, как остальные посетители, передает «Царьград».

«Выдать» русскую душу могут и бытовые привычки. Например, в гостиницах при отсутствии ершика в туалете у горничных его попросят только россияне. Нередко граждане РФ приезжают в чужой дом или арендованный коттедж со своими домашними тапочками.

Наконец, русские люди имеют характерный стиль одежды. Например, они носят шапки из меха и шубы. Кроме того, в солнцепек только российский родитель наденет на своего ребенка панамку.

«Живу в Болгарии уже больше пяти лет. Поначалу часто слышала от болгар: «Вас, русских, сразу видно». Я по привычке воспринимала это как-то с негативом. И начала спрашивать, что они имеют в виду», — поделилась в комментариях россиянка Ирина Барон.

Недавно жители Эстонии составили топ из пяти вещей гардероба россиян, которые их веселят. Для иностранцев кажутся нелепыми яркие платья, шубы, мини-бикини, домашние халаты и вещи с крупной надписью бренда.

туристы топ иностранцы
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Все новости / Общество / «Вас сразу видно»: Иностранцы составили топ-3 отличительных особенностей россиян
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