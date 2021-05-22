Звезда «Ведьмака» Кавилл получил роль в ремейке «Горца»

Лос-Анджелес, 22 мая. Британский актер Генри Кавилл снимется в перезапуске кинофраншизы «Горец». Сейчас звезда «Ведьмака» ведет переговоры об участии в ремейке, передает Deadline.

Генри Кавиллу может достаться одна из ведущих ролей. Кого именно сыграет актер, пока не раскрывается. Перезапуском «Горца» займется студия Lionsgate. Кресла продюсеров займут Нил Х. Мориц и Джош Дэвис.

«Глубокое погружение в историю франшизы со всеми инструментами, имеющимися в нашем распоряжении, сделает это приключением, которое я (и, надеюсь, все вы) никогда не забуду», — написал актер в Instagram.

Кроме Генри Кавилла к работе над ремейком присоединились Аманда Льюис, Патрик Вахсбергер и Грегори Вайден. Режиссером пригласили постановщика трилогии о наемнике «Джон Уик» Чада Стахелски. В оригинальной кинофраншизе «Горец» вышло шесть фильмов и три сериала.

Генри Кавилл задействован еще в одном проекте, который реализует стриминговый сервис Netflix. На днях стало известно, что актер вернется к роли Шерлока Холмса в сиквеле фильма «Энола Холмс».