Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками

Москва, 22 мая. Матери-одиночки с ипотекой чаще всего остаются работать в компании. С чем это связано, объяснила гендиректор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина.

Матери-одиночки по закону не попадают под сокращение. Работодатель может их уволить, если есть грубые нарушения. Если у таких сотрудниц есть ипотека, то их можно считать одними из лучших, передает РИА Недвижимость.

«Матери-одиночки с ипотекой – одни из лучших работников, они сильно замотивированы на заработок, дисциплинированы и ответственны», — отметила Никулина.

В коллективе матери-одиночки избегают конфликтов и опасаются подсиживать коллег. Они редко просят повысить зарплату. А вот худшими работниками являются молодые люди без детей и обязательств. В 25-30 лет они «ищут себя» и могут часто менять работу, заключила эксперт.

Молодые и бездетные люди иногда берут квартиры в кредит. Аналитики Сбербанка выяснили, что программой льготной ипотеки пользуются только десять процентов клиентов с детьми. Большая часть из таких заемщиков не состоит в браке.