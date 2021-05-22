Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети

Вашингтон, 22 мая. Студия WB опубликовала свежие фото звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона в костюме рыцаря Готэма. Авторы также показали Бэтмобиль, выполненный в стиле ретро.

Поклонники супергероя отметили решение создателей не одевать Роберта Паттинсона в костюм Бэтмена, который привязан к определенной комиксной эпохе. Наряд вобрал в себя черты всех Темных Рыцарей, чтобы угодить максимально широкой аудитории.

Кроме того, не остался без внимания и Бэтмобиль из новой кинокартины. Машина похожа на классические американские мускул кары 70-х годов.

Недавно компьютерная игра Injustice: Gods Among Us получила полнометражный анимационный мультфильм. Многие рассчитывают, что лента выйдет уже в этом году.