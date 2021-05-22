Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами

Москва, 22 мая. Граждане используют мессенджеры и банковские приложения для перевода денег в долг. Что нужно знать для возвращения займа, рассказал юрист Владислав Кочерин.

При переводе средств следует прописать слово «долг» и дату его возврата. Это будет основанием, которое можно предоставить в суде в качестве доказательств, передает радио Sputnik рекомендации юриста.

Если человек возвращает долг, то в сопроводительном письме нужно указать, что деньги идут в счет погашения задолженности. Такая мера поможет защитить в будущем от недобросовестных кредиторов. В мессенджерах следует сохранять переписку и детали долговых отношений.

«При любых долговых отношениях с частным лицом главное правило – сохранять переписку и снабжать сообщением перевод денег», — заключил юрист.

Еще одним способом возвращения долга может быть расписка. На бумаге следует отразить факт передачи средств, условия погашения задолженности. Паспортные данные указывать необязательно, достаточно полного имени и адреса.