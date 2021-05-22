Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ

Бостон, 22 мая. «Бостон» на своем льду обыграл «Вашингтон» в четвертом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился очередным голом и обогнал Стива Айзермана в списке лучших бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли, проведя на 56 матчей меньше канадца. Для российского хоккеиста эта шайба стала 71-й, он вышел на 16 место. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки с 122 шайбами в активе.

В прошлом матче серии «Вашингтон» тоже уступил «Бостону». Тогда вратарь команды Илья Самсонов совершил ошибку, в результате чего столичная команда проиграла матч в овертайме. Овечкин не сдержал эмоций и обматерил голкипера.