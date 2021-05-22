Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных

Москва, 22 мая. Абоненту, приобретающему сим-карту, может достаться использованный номер. В этом случае могут возникнуть проблемы с аккаунтами в соцсетях и банковскими картами.

Договора с сотовыми компаниями автоматически расторгаются, если номер не использовался больше чем полгода. Спустя некоторое количество времени, он снова поступает в продажу. Об этом эксперты сообщили изданию «Известия»

«Для нового владельца риски могут быть связаны в основном с нежелательными звонками, спамом, но вероятность этого не такая высокая, учитывая длительность «карантинного» периода. Речь об обязательном периоде после прекращения договорных отношений с прежним собственником SIM-карты», — рассказали эксперты.

Если к купленной сим-карте был привязан номер к аккаунтам в социальных сетях, то с его помощью можно найти прежнего владельца, и попросить его изменить номер. Однако больше всего рискуют владельцы банковских карт, которые не сменили телефонный номер.

Минцифры ранее разработало порядок организации и осуществления контроля государства за обработкой личных данных. Новые положения должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.