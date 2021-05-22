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06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
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05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
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Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой

  /   Обновлено: 22 мая 2021 05:40
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 мая. Певица Светлана Лобода в честь трехлетия младшей дочки Тильды впервые показала ее лицо на страницах соцсети.

Лобода часто публикует различные фото и видео со старшей дочкой Евангелиной, а вот личико младшей пока фолловеры певицы в Instagram не видели. В день рождения девочки артистка опубликовала сразу несколько снимков. В частности, на одном из кадров показаны пухлые ножки Тильды, а на другом мама нежно обнимает малышку на пляже Дубая.

Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
Pr Scr instagram.com  / @lobodaofficial

На странице в соцсети она опубликовала серию семейных снимков, на одном из которых можно увидеть лицо Тильды, с удовольствием поглощающей арбуз.

«Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю!» — подписала пост Лобода.

Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
Pr Scr instagram.com  / @lobodaofficial

Чуть позже певица добавила забавное архивное видео. На записи Лобода на поздних сроках беременности поедает сразу два мороженых.

«За день до родов Тильды на меня напал жор. Я ела все, что попадалось на моем пути. Ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!» — поделилась звезда.

Ранее в одном из интервью Лобода призналась, что была сложным ребенком, поскольку «энергии было много»: вместе с друзьями юная Света играла в войнушку, лазила по деревьям. По ее мнению, детство у них было гораздо лучше, чем у современного поколения, в основном благодаря тому, что тогда не было соцсетей и мобильных телефонов.

лобода тильда
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