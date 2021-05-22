Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой

Москва, 22 мая. Певица Светлана Лобода в честь трехлетия младшей дочки Тильды впервые показала ее лицо на страницах соцсети.

Лобода часто публикует различные фото и видео со старшей дочкой Евангелиной, а вот личико младшей пока фолловеры певицы в Instagram не видели. В день рождения девочки артистка опубликовала сразу несколько снимков. В частности, на одном из кадров показаны пухлые ножки Тильды, а на другом мама нежно обнимает малышку на пляже Дубая.

Pr Scr instagram.com / @lobodaofficial

На странице в соцсети она опубликовала серию семейных снимков, на одном из которых можно увидеть лицо Тильды, с удовольствием поглощающей арбуз.

«Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю!» — подписала пост Лобода.

Pr Scr instagram.com / @lobodaofficial

Чуть позже певица добавила забавное архивное видео. На записи Лобода на поздних сроках беременности поедает сразу два мороженых.

«За день до родов Тильды на меня напал жор. Я ела все, что попадалось на моем пути. Ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!» — поделилась звезда.

Ранее в одном из интервью Лобода призналась, что была сложным ребенком, поскольку «энергии было много»: вместе с друзьями юная Света играла в войнушку, лазила по деревьям. По ее мнению, детство у них было гораздо лучше, чем у современного поколения, в основном благодаря тому, что тогда не было соцсетей и мобильных телефонов.