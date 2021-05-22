Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

Мадрид, 22 мая. Нападающий «Реала» Карим Бензема стал лучшим футболистом сезона в Европе. Такую премию ежегодно вручает журнал Onze Mondial с 1976 года.

Французский форвард получил почти половину (47,3%) голосов, оставив позади игрока «Барселоны» Лионеля Месси (20,1%) и нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» (11,3%). В прошлом году обладателем этого трофея стал Садио Мане из английского «Ливерпуля».

В действующем сезоне Бензема провел 33 встречи в составе «Реал Мадрида» в рамках чемпионата Испании. Француз стал автором 22-х забитых мячей и восьми голевых передач.

Однако личные достижения Бенземы не всегда могут помогать «Реалу» в рамках еврокубков. Мадридцы недавно проиграли лондонскому «Челси» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.