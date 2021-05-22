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06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
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Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
instagram.com  /  @realmadrid

Мадрид, 22 мая. Нападающий «Реала» Карим Бензема стал лучшим футболистом сезона в Европе. Такую премию ежегодно вручает журнал Onze Mondial с 1976 года.

Французский форвард получил почти половину (47,3%) голосов, оставив позади игрока «Барселоны» Лионеля Месси (20,1%) и нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» (11,3%). В прошлом году обладателем этого трофея стал Садио Мане из английского «Ливерпуля».

В действующем сезоне Бензема провел 33 встречи в составе «Реал Мадрида» в рамках чемпионата Испании. Француз стал автором 22-х забитых мячей и восьми голевых передач.

Однако личные достижения Бенземы не всегда могут помогать «Реалу» в рамках еврокубков. Мадридцы недавно проиграли лондонскому «Челси» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

футбол реал мадрид бензема onze mondial
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