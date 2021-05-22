Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России

Вашингтон, 22 мая. США столкнулись с «атрофией» ядерного потенциала, что особенно заметно на фоне возрастающего противостояния Вашингтона и Москвы.

Такое мнение выразил подполковник ВВС США в отставке Роберт Хилл в своей статье для портала 19FortyFive. Автор статьи уверен, что Соединенным Штатам просто необходимо вернуть свои стратегические бомбардировщики в состояние полной боевой готовности, приводит перевод материала «ПолитРоссия».

Хилл отметил, что после распада Советского Союза США позволили себе расслабиться и решить, что Москва не представляет никакой опасности. Офицер считает, что так оно и было до тех пор, пока главой России не стал Владимир Путин.

«Путин начал непрерывную эру ядерной модернизации в России», — указал Хилл.

Подполковник также указал, что сегодня Россия не единственная «ядерная угроза для США», поскольку Китай тоже активно развивает свой потенциал в сфере вооружения. Только полноценное возвращение бомбардировщиков в ядерную триаду даст США шанс хотя бы частично наверстать большое отставание от РФ, подчеркнул американский офицер.

Недавно военный эксперт Себастьен Роблин в статье для The National Interest описал российское оружие — огнеметную систему ТОС-1 «Буратино». Оно, по его мнению, способно буквально опустошить американские города.