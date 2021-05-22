Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского

Ватикан, 22 мая. Инженеры американской корпорации Fisker разработают первый папамобиль, который будет приводиться в движение электроприводом. Об этом сообщил глава автокомпании Хенрик Фискер.

Согласно информации, которую приводит телеканал NBC, папа римский Франциск и Хенрик Фискер встретились в Ватикане в четверг. Организатором встречи мог выступить один из друзей генерального директора компании Fisker.

«Было честью удостоиться частной аудиенции с папой римским Франциском. Он очень хорошо осознает ответственность насчет окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях», — написал Фискер в своем Twitter аккаунте.

Транспортное средство будет сконструировано на основе кроссовера, который компания запустит в серийное производство осенью 2021 года. Традиционно машина получит защитный купол с небольшой модификацией — бронированные стекла могут прятаться в крышу автомобиля.

Ранее компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире электрического автомобиля Model S Plaid. Об этом глава концерна Илон Маск написал у себя в Twitter.