Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе

Киев, 22 мая. Президента Украины Владимира Зеленского в Европе считают непрофессионалом. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ».

Зеленский рассчитывает на поддержку со стороны Запада, хотя бы на том же уровне, что был у его предшественника Петра Порошенко. Украинский лидер так и не получил желаемого и теперь вынужден осторожничать с Россией.

«(В Европе. — Прим. ФАН) его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», — добавил Бортник.

Владимир Зеленский ранее провел пресс-конференцию, на которой не дал ни одного внятного ответа на интересующие многих граждан вопросы. На трехчасовом мероприятии президент чаще всего начинал свою речь со слов «Я не знаю», «Я не понимаю» или «Я не совсем в курсе».