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06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
06:09
Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
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Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном

Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
pixabay.com

Вашингтон, 22 мая. Американский лидер Джо Байден может встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент США при этом выдвинул несколько условий.

Ким Чен Ын, по предположению Байдена, должен взять на себя «обязательства по встрече». Одним из них является обязательное обсуждение ядерного потенциала страны, заявил глава Белого дома во время пресс-конференции после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Недавно военный эксперт Василий Дандыкин оценил спорные заявления, которые делает американская сторона. По его словам, нельзя силой давить на Северную Корею, так как Пхеньян имеет ядерное оружие и баллистические ракеты, которые уже смогли доказать свою высокую эффективность.

Ким Чен Ын байден диалог условия
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Все новости / Политика / Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
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