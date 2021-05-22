Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном

Вашингтон, 22 мая. Американский лидер Джо Байден может встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Президент США при этом выдвинул несколько условий.

Ким Чен Ын, по предположению Байдена, должен взять на себя «обязательства по встрече». Одним из них является обязательное обсуждение ядерного потенциала страны, заявил глава Белого дома во время пресс-конференции после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Недавно военный эксперт Василий Дандыкин оценил спорные заявления, которые делает американская сторона. По его словам, нельзя силой давить на Северную Корею, так как Пхеньян имеет ядерное оружие и баллистические ракеты, которые уже смогли доказать свою высокую эффективность.