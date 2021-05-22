Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 06:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
06:09
Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
Все новости
22 мая 06:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
06:09
Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
Все новости

«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье

  /   Обновлено: 22 мая 2021 05:38
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
Global Look Press  /  Good Morning America

Лондон, 22 мая. Члены королевской семьи Великобритании чуть не довели Меган Маркл до самоубийства. Об этом рассказал ее супруг принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь».

Герцог Сассекский сожалеет из-за того, что не смог защитить мать своего ребенка от нападок в Букингемском дворце. По словам принца Гарри, Меган пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму. На фоне всех этих трудностей жена члена королевской семьи могла повторить судьбу его матери, принцессы Дианы.

«Они не остановятся, пока она не умрет. Я не могу потерять еще одну главную женщину в моей жизни», — подчеркнул принц Гарри.

«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
Global Look Press  / I-Images

По словам герцога Сассекского, его отец, принц Чарльз, также имел негативный опыт общения с семьей. Теперь отец должен помочь своим детям, чтобы те смогли избежать травли. Нельзя заставлять их проходить через то же самое, заметил принц Гарри.

«Если вы страдали, то приложите все усилия, чтобы понять, что через свой негативный опыт вы можете изменить судьбу своих детей», — подчеркнул Гарри.

Нападки переехавшего в США Гарри на своего отца, наследника престола, уже вызвали негативную реакцию в СМИ. В частности королевский эксперт Анжела Левин высмеяла это высказывание в беседе с порталом The Sun. Она отметила, что сейчас отец Гарри и его бабушка продолжают скорбеть о принце Филиппе, поэтому это не лучшее время для того, чтобы словесно нападать на них.

«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
wikipedia.org  / Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Гарри и телеведущая Опра Уинфри запускают шоу «Я, которого ты не видишь», в котором главной темой станет ментальное здоровье. Сотрудничество с Опрой началось после скандального интервью, в котором Меган и Гарри обвинили Букингемский дворец в расизме.

великобритания принц гарри принц чарльз королевская семья меган маркл букингемский дворец
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 25357 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Общество / «Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
Рейтинг@Mail.ru