«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье

Лондон, 22 мая. Члены королевской семьи Великобритании чуть не довели Меган Маркл до самоубийства. Об этом рассказал ее супруг принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь».

Герцог Сассекский сожалеет из-за того, что не смог защитить мать своего ребенка от нападок в Букингемском дворце. По словам принца Гарри, Меган пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму. На фоне всех этих трудностей жена члена королевской семьи могла повторить судьбу его матери, принцессы Дианы.

«Они не остановятся, пока она не умрет. Я не могу потерять еще одну главную женщину в моей жизни», — подчеркнул принц Гарри.

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По словам герцога Сассекского, его отец, принц Чарльз, также имел негативный опыт общения с семьей. Теперь отец должен помочь своим детям, чтобы те смогли избежать травли. Нельзя заставлять их проходить через то же самое, заметил принц Гарри.

«Если вы страдали, то приложите все усилия, чтобы понять, что через свой негативный опыт вы можете изменить судьбу своих детей», — подчеркнул Гарри.

Нападки переехавшего в США Гарри на своего отца, наследника престола, уже вызвали негативную реакцию в СМИ. В частности королевский эксперт Анжела Левин высмеяла это высказывание в беседе с порталом The Sun. Она отметила, что сейчас отец Гарри и его бабушка продолжают скорбеть о принце Филиппе, поэтому это не лучшее время для того, чтобы словесно нападать на них.

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Гарри и телеведущая Опра Уинфри запускают шоу «Я, которого ты не видишь», в котором главной темой станет ментальное здоровье. Сотрудничество с Опрой началось после скандального интервью, в котором Меган и Гарри обвинили Букингемский дворец в расизме.