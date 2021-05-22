Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку

Москва, 22 мая. Спрос на ипотеку будет снижаться. Этому может способствовать решение ЦБ ужесточить условия выдачи кредитов с низким первоначальным взносом, считают аналитики.

Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом с 1 августа. Повышение надбавки к коэффициенту риска влияет на объем капитала, который резервируют банки под эти цели, передает РИА Недвижимость.

«Логично предположить, что рост процентной ставки отразится в снижении спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов с низким первоначальным взносом», — отметил финансист Михаил Полухин.

Падение спроса вряд ли скажется на всем рынке, так как основной объем приходится на программу льготной ипотеки, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Спрос в новых реалиях будет сокращаться, так как есть конечное число платежеспособных заемщиков. А цены на жилье при этом резко снижаться не будут», — считает финансист Вячеслав Путиловский.

Кредитные организации уменьшают ипотечные ставки из-за падения рентабельности. Среди других факторов эксперты назвали работу над совершенствованием клиентской базы, и стремление выдавать больше кредита перед закрытием программы.