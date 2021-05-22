Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн

Вашингтон, 22 мая. Письмо, в котором физик Альберт Эйнштейн написал формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов.

Формула E=mc2 отражает соотношение массы и энергии, которая является физической концепцией теории относительности. E=mc2 является одной из самых известных формул в физике.

«На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции», — так начинается письмо ученого.

Это письмо было представлено широкой общественности в первый раз. Имя покупателя рукописи не разглашается. Об этом сообщает аукционный дом на своем сайте.

Ранее на аукционе Christie's в Нью-Йорке ушло с молотка полотно кисти Ван Гога. Картина «Мост в Тренктае» обошлась покупателю в 34 млн долларов.