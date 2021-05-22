Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»

Москва, 22 мая. Госиспытания макетов новой высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибром 122 мм стартовали в России. Об этом сообщили в научно-производственном концерне «Техмаш».

Государственные испытания в данный момент находятся на этапе эскизно-технического проектирования. Специалисты уточняют конструктивные и технические параметры, сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова исполнительного директора научно-производственного концерна «Техмаш» (является частью Ростеха) Александра Кочкина.

Он отметил, что в случае успешных испытаний специалисты концерна начнут продумывать вопросы организации опытно-конструкторских работ и установки сроков. Однако говорить о датах государственных испытаний ракеты еще рано, подчеркнул исполнительный директор.

Ранее источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Минобороны России планирует провести госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» уже в июне 2021 года. Известно, что пуски будут производиться с фрегата «Адмирал Горшков».