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04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
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Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
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Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
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Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»

Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 22 мая. Госиспытания макетов новой высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибром 122 мм стартовали в России. Об этом сообщили в научно-производственном концерне «Техмаш».

Государственные испытания в данный момент находятся на этапе эскизно-технического проектирования. Специалисты уточняют конструктивные и технические параметры, сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова исполнительного директора научно-производственного концерна «Техмаш» (является частью Ростеха) Александра Кочкина.

Он отметил, что в случае успешных испытаний специалисты концерна начнут продумывать вопросы организации опытно-конструкторских работ и установки сроков. Однако говорить о датах государственных испытаний ракеты еще рано, подчеркнул исполнительный директор.

Ранее источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Минобороны России планирует провести госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» уже в июне 2021 года. Известно, что пуски будут производиться с фрегата «Адмирал Горшков».

россия ракета техмаш
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