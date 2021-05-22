Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака

Москва, 22 мая. Астрологи уверяют, что каждому знаку зодиака соответствует определенная диета, рацион и режим питания. При этом они напомнили о необходимости заниматься спортом.

Овны считаются активными непоседами. Пропуская основные приемы пищи, они часто переедают после, что приводит к резкому росту веса. Астрологи советуют им не злоупотреблять соленым, острым, алкогольными напитками и даже кофе с чаем. Вместо жареного и темного мяса предпочтение стоит отдать рыбе, кашам, овощам, сыру, творогу и фруктам.

Тельцы страдают лишним весом, в основном, из-за медленного обмена веществ. Чтобы умерить вред от хорошего аппетита им рекомендуют отказаться от выпечки и сладостей. Вместо этого ввести в рацион больше рыбы с нежирным мясом, салаты с овощами, рагу, паровые овощи и морскую капусту.

Близнецы подвержены стрессу, из-за которого передают жирное, сладкое и слишком часто прибегают к алкоголю. Все эти вредности стоит заменить на капусту, картофель, баклажаны, рыбу, нежирное мясо. Для восполнения кальция рекомендуется налегать на сыр, а также не забывать об орехах.

Раков астрологи называют мнительными и эмоциональными. А пищеварительная система у них вовсе является слабым местом. Ракам категорически не рекомендуют сладости и сырые овощи. Употреблять лучше злаки, супы, белое мясо птицы и кисломолочную продукцию.

Львы периодически передают из-за своего экспрессивного темперамента. В итоге страдают сердце, сосуды, желудок и щитовидная железа. Им рекомендуют отказаться от жирного, жареного, соленого и сладостей. Отдавать предпочтение стоит продуктам с высоким содержанием калия и магния (баклажаны, сельдерей, курага и прочие).

Девы славятся своим крепким здоровьем, но даже им не стоит налегать на консервы, сладости и копчености. Меню стоит разнообразить тушеными овощами, кисломолочными продуктами, кашами с оливковым и виноградным маслом. Если хочется мяса, его лучше приготовить на пару.

Весы часто любят соленое, что приводит к проблемам с почками. В рационе не должно быть копченостей, маринада и прочего. Хорошим выбором будут овощи, нежирное мясо, птица, моллюски, рыба, салаты, свекла с морковью. Не стоит забывать и о фруктах с ягодами.

Азартные Скорпионы могут не есть весь день, позднее набив желудок на ночь. Им важно придерживаться дробного питания и ввести в рацион рыбу, морепродукты, свеклу с капустой и морковью, тыкву. Важно также добавить в меню цитрусовые и яблоки.

Стрельцам стоит отказаться от алкоголя, поскольку для них часто это может стать серьезной проблемой. Им важно усмирить свою страсть к соленому и копченостям, а налегать на чечевицу, горох с бобами, овощи с зеленью.

Козероги отличаются слабым обменом веществ и часто страдают из-за набора лишних килограммов. На помощь придут специи анис, мята, базилик, гвоздика с мускатным орехом. Предпочтение в еде стоит отдать кисломолочным продуктам, постному мясу, овощам и фруктам.

Активные Водолеи обычно могут контролировать аппетит, но их подводит любовь к сладостям. Заменить шоколадки могут гранаты, яблоки, груши, арбуз, дыня. Из овощей внимание обратить стоит на свеклу, морковь, баклажаны, капусту и прочие.

Рыбы подвержены инфекционным заболеваниям и депрессиям в старшем возрасте. Это и становится чаще всего причиной их лишнего веса, считают астрологи. Им важно к своей диете добавить виноград, изюм, пшенную кашу, шиповник, айву, минеральную воду, семечки подсолнуха и овощи по сезону. Важно придерживаться также раздельного питания.

Ранее ФАН в специальном материале составил топ самых популярных и эффективных диет. К примеру, сегодня у всех на слуху кето-диета, суть которой заключается в том, что жиры составляют около 70%-80% дневной калорийности, а употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается. При таком питании в организме повышается уровень кетоновых тел в крови, которые служат альтернативным источником энергии.