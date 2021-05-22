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04:43
Армия
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04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
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Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака

Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
pixabay.com

Москва, 22 мая. Астрологи уверяют, что каждому знаку зодиака соответствует определенная диета, рацион и режим питания. При этом они напомнили о необходимости заниматься спортом.

Овны считаются активными непоседами. Пропуская основные приемы пищи, они часто переедают после, что приводит к резкому росту веса. Астрологи советуют им не злоупотреблять соленым, острым, алкогольными напитками и даже кофе с чаем. Вместо жареного и темного мяса предпочтение стоит отдать рыбе, кашам, овощам, сыру, творогу и фруктам.

Тельцы страдают лишним весом, в основном, из-за медленного обмена веществ. Чтобы умерить вред от хорошего аппетита им рекомендуют отказаться от выпечки и сладостей. Вместо этого ввести в рацион больше рыбы с нежирным мясом, салаты с овощами, рагу, паровые овощи и морскую капусту.

Близнецы подвержены стрессу, из-за которого передают жирное, сладкое и слишком часто прибегают к алкоголю. Все эти вредности стоит заменить на капусту, картофель, баклажаны, рыбу, нежирное мясо. Для восполнения кальция рекомендуется налегать на сыр, а также не забывать об орехах.

Раков астрологи называют мнительными и эмоциональными. А пищеварительная система у них вовсе является слабым местом. Ракам категорически не рекомендуют сладости и сырые овощи. Употреблять лучше злаки, супы, белое мясо птицы и кисломолочную продукцию.

Львы периодически передают из-за своего экспрессивного темперамента. В итоге страдают сердце, сосуды, желудок и щитовидная железа. Им рекомендуют отказаться от жирного, жареного, соленого и сладостей. Отдавать предпочтение стоит продуктам с высоким содержанием калия и магния (баклажаны, сельдерей, курага и прочие).

Девы славятся своим крепким здоровьем, но даже им не стоит налегать на консервы, сладости и копчености. Меню стоит разнообразить тушеными овощами, кисломолочными продуктами, кашами с оливковым и виноградным маслом. Если хочется мяса, его лучше приготовить на пару.

Весы часто любят соленое, что приводит к проблемам с почками. В рационе не должно быть копченостей, маринада и прочего. Хорошим выбором будут овощи, нежирное мясо, птица, моллюски, рыба, салаты, свекла с морковью. Не стоит забывать и о фруктах с ягодами.

Азартные Скорпионы могут не есть весь день, позднее набив желудок на ночь. Им важно придерживаться дробного питания и ввести в рацион рыбу, морепродукты, свеклу с капустой и морковью, тыкву. Важно также добавить в меню цитрусовые и яблоки.

Стрельцам стоит отказаться от алкоголя, поскольку для них часто это может стать серьезной проблемой. Им важно усмирить свою страсть к соленому и копченостям, а налегать на чечевицу, горох с бобами, овощи с зеленью.

Козероги отличаются слабым обменом веществ и часто страдают из-за набора лишних килограммов. На помощь придут специи анис, мята, базилик, гвоздика с мускатным орехом. Предпочтение в еде стоит отдать кисломолочным продуктам, постному мясу, овощам и фруктам.

Активные Водолеи обычно могут контролировать аппетит, но их подводит любовь к сладостям. Заменить шоколадки могут гранаты, яблоки, груши, арбуз, дыня. Из овощей внимание обратить стоит на свеклу, морковь, баклажаны, капусту и прочие.

Рыбы подвержены инфекционным заболеваниям и депрессиям в старшем возрасте. Это и становится чаще всего причиной их лишнего веса, считают астрологи. Им важно к своей диете добавить виноград, изюм, пшенную кашу, шиповник, айву, минеральную воду, семечки подсолнуха и овощи по сезону. Важно придерживаться также раздельного питания.

Ранее ФАН в специальном материале составил топ самых популярных и эффективных диет. К примеру, сегодня у всех на слуху кето-диета, суть которой заключается в том, что жиры составляют около 70%-80% дневной калорийности, а употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается. При таком питании в организме повышается уровень кетоновых тел в крови, которые служат альтернативным источником энергии.

астрология диета зож знаки зодиака правильное питание
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