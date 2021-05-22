Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику

Москва, 22 мая. Певица Настя Каменских призналась, что уехать в Мексику ее заставили жизненные проблемы, которые навалились «все разом» и спровоцировали паническую атаку у девушки.

Артистка решила снимать проект «Девочки рулят» в Мексике, где теперь проводит очень много времени. В интервью СМИ она объяснила, что решение было судьбоносным: именно в этой стране певица решила устроить себе перезагрузку, «чтобы отпустить прошлое и найти гармонию».

Каменских рассказала, что 2021 год начался для нее очень тяжело: певица потеряла отца и переболела COVID-19.

«Все это на фоне полной неопределенности: карантин, ограничения, перенос моего тура. В какой-то момент все навалилось настолько, что я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять», — поделилась Каменских.

Она поблагодарила свою маму, лучшую подругу Анну и членов команды NICE2CU, которые вместе с певицей отправились в Мексику.

«Сразу решили, что это не будет праздный пляжный отдых. Нам всем нужно пройти полную перезагрузку: отбросить прошлое, избавиться от груза проблем и наполниться силами для того, чтобы начать новый этап в жизни», — добавила артистка.

Ранее в одном из интервью Каменских опровергла слухи о том, что долгие годы скрывала роман со своим коллегой Потапом. По ее словам, изначально они не хотели выступать вместе и думали о сольной карьере. Когда же они стали дуэтом, отношения были очень тяжелыми, с постоянными скандалами. После того как коллеги научились работать вместе, изменились и отношения. Роман завязался неожиданно для обоих.