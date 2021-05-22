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Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
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Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
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Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику

Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
instagram.com  /  @kamenskux

Москва, 22 мая. Певица Настя Каменских призналась, что уехать в Мексику ее заставили жизненные проблемы, которые навалились «все разом» и спровоцировали паническую атаку у девушки.

Артистка решила снимать проект «Девочки рулят» в Мексике, где теперь проводит очень много времени. В интервью СМИ она объяснила, что решение было судьбоносным: именно в этой стране певица решила устроить себе перезагрузку, «чтобы отпустить прошлое и найти гармонию».

Каменских рассказала, что 2021 год начался для нее очень тяжело: певица потеряла отца и переболела COVID-19.

«Все это на фоне полной неопределенности: карантин, ограничения, перенос моего тура. В какой-то момент все навалилось настолько, что я пережила настоящую паническую атаку, очутилась под капельницей и поняла: так дальше нельзя, нужно что-то менять», — поделилась Каменских.

Она поблагодарила свою маму, лучшую подругу Анну и членов команды NICE2CU, которые вместе с певицей отправились в Мексику.

«Сразу решили, что это не будет праздный пляжный отдых. Нам всем нужно пройти полную перезагрузку: отбросить прошлое, избавиться от груза проблем и наполниться силами для того, чтобы начать новый этап в жизни», — добавила артистка.

Ранее в одном из интервью Каменских опровергла слухи о том, что долгие годы скрывала роман со своим коллегой Потапом. По ее словам, изначально они не хотели выступать вместе и думали о сольной карьере. Когда же они стали дуэтом, отношения были очень тяжелыми, с постоянными скандалами. После того как коллеги научились работать вместе, изменились и отношения. Роман завязался неожиданно для обоих.

потап мексика каменских
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