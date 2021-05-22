Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ

Москва, 22 мая. Специальный правовой режим «контролируемое пребывание» введут для незаконных мигрантов, которые находятся на территории России. Об этом сообщили пресс-центре МВД для ТАСС.

Нововведение коснется тех иностранцев, которые нелегально живут в РФ, однако вынуждены и дальше оставаться в стране в силу сложившихся обстоятельств. К примеру, к ним относятся мигранты, находящиеся в России по причине обязательности исполнения вынесенных наказаний или участия в правовых разбирательствах, пишет ТАСС.

Способы по улучшению миграционной политики предлагали также в Госдуме. Парламентарий Петр Толстой заявлял, что в социально значимых сферах обязательно наличие ограничения, фиксирующего верхний порог доли труда работников-иностранцев.