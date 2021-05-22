Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине

Москва, 22 мая. Владельцы собак часто берут любимцев в поездки. Как правильно и безопасно перевозить животное в транспорте, рассказал кинолог Владимир Голубев.

При путешествиях в машине собаку необходимо держать в переноске или пристегнуть к ремню безопасности на заднем сиденье. Владельцам следует взять ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт, передает РИА Новости.

Если владелец едет вместе с питомцем в общественном транспорте, то держать собаку следует на коротком поводке и в наморднике. Питомцев маленьких пород можно поместить в переноску. Перед поездкой кинолог рекомендует выгулять животное и не кормить, если дорога недлинная.

Чаще всего питомцев берут на дачу. Чтобы на природе собака не подхватила инфекцию или паразитов, ее нужно предварительно обработать репеллентными средствами и вакцинировать. На участке необходимо убрать все опасные предметы, чтобы избежать травм.