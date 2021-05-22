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новостей
04:43
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Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
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Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
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Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
Prt Scr instagram.com  /  @latvijashokejafederacija

Рига, 22 мая. Хоккеисты из Канады уступили сборной Латвии в матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 0:2. Турнир проходит в Риге.

Микс Индрашис и Оскарс Батня отличились в составе латвийской сборной. Ворота победителей защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Матисс Кивлениекс.

Эта победа сборной Латвии над Канадой стала для нее первой в истории матчей чемпионатов мира. Канадцы впервые с 2016 года не забили ни одной шайбы в ворота соперника.

Свой первый матч на турнире сыграла сборная России. Ее соперником стали чешские хоккеисты. Матч в упорной борьбе закончился победой россиян со счетом 4:3.

хоккей чемпионат мира сборная канады сборная латвии
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