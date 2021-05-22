Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Рига, 22 мая. Хоккеисты из Канады уступили сборной Латвии в матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 0:2. Турнир проходит в Риге.

Микс Индрашис и Оскарс Батня отличились в составе латвийской сборной. Ворота победителей защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Матисс Кивлениекс.

Эта победа сборной Латвии над Канадой стала для нее первой в истории матчей чемпионатов мира. Канадцы впервые с 2016 года не забили ни одной шайбы в ворота соперника.

Свой первый матч на турнире сыграла сборная России. Ее соперником стали чешские хоккеисты. Матч в упорной борьбе закончился победой россиян со счетом 4:3.