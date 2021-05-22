Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае

Пекин, 22 мая. Около 20 подземных толчков зафиксировали сейсмологи в Китае. Жертвами землетрясений стали три человека, около 27 пострадали. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Первое землетрясение зафиксировали в Янби-Ийском автономном уезде 21 мая в 15:56 по московскому времени. В общей сложности, по данным издания, произошло не менее 20 землетрясений в течении полутора часов. Их мощность составила от 2,8 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине около десяти километров.

Недавно в Иране произошло сильное землетрясение. Его мощность достигла отметки в 5,3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.