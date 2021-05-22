Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня

Москва, 22 мая. Руководство YouTube внедрит рекламу во все видео, которые загружены на платформу. Изменения начнут действовать с 1 июня 2021 года.

Сервис намерен ввести монетизацию на все каналы, в том числе те, которые не состоят в партнерской программе. Но их владельцы ничего не заработают, так как весь заработок с рекламы пойдет YouTube.

Система уже работает в США с ноября прошлого года. Теперь стратегию заработка распространят на пользователей по всему миру. А тех, кто получает деньги на YouTube, обяжут предоставлять налоговую отчетность через портал Google AdSense.

В России предложили усилить контроль за рекламой в интернете. Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес на рассмотрение поправки, включающие создание единой информационной системы учета рекламного контента в Сети. Если закон примут, то он начнет действовать с июля 2022 года.