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Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
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Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
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03:39
Технологии
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03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
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«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ

  /   Обновлено: 22 мая 2021 04:24
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
Невские Новости  /  Анна Карпова

Токио, 22 мая. Читатели из Японии даже в организации железнодорожного движения увидели желание России в очередной раз показать свое величие.

Обозреватель портала Yahoo News Japan Хироси Нитта обратил внимание, что ширина железнодорожной колеи в Японии и России отличается: в РФ, «которая почти в 45 раз больше Японии, железнодорожная колея шире, чем у линий синкансэн — 1520 миллиметров».

«Я несколько раз ездил на поездах в России, и у меня сложилось впечатление, что там локомотивы и вагоны намного больше, чем в Японии. Возможно, из-за такой ширины в вагонах меньше вибраций, поэтому в ночных поездах я хорошо высыпался», — приводит перевод статьи «ИноСМИ».

Своим читателям автор сообщил, что существует распространенное мнение, что Россия выбрала широкую колею, чтобы «во время войны поезда из Европы, где колея имеет ширину 1435 миллиметров, не могли попасть в СССР». Однако решение о ширине колеи принималось на самом деле еще в XIX веке, то есть до мировых войн. От «европейских» размеров, по его словам, отказались, поскольку сочли небольшую колею «слишком узкой для мощных паровозов». Кроме того, за счет расширения надеялись обеспечить скорость и стабильность хода.

«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Японских читателей этот вопрос заинтересовал. Пользователь под ником Cou предположил, что «если бы Япония внедрила хотя бы стандартный размер, поезда ходили бы быстрее».

«Я думаю, это потому, что в России в основном глинистая почва, которая становится рыхлой в зимний и весенний период. Поэтому и у танков Т-34 гусеницы широкие», — предположил Цукими Дайфуку.

Читатель Uzb считает, что «одна из причин поражения, которое СССР нанес нацистской Германии, заключается в разнице ширины колеи».

«Причина только одна — Россия внедрила широкую колею, чтобы показать свое величие. Чем больше, тем лучше», — добавил Иходзин.

«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Издание Yahoo News Japan сообщило японским читателям, что российская корпорация «Ростех» показала фотографии новой версии вертолета Ка-32, которой был присвоен индекс Ka-32A11M. Пользователи заинтересовались новой версией пожарного воздушного судна впечатлившись его характеристиками. Некоторые предложили японским властям присмотреться к новой модели винтокрылой машины.

япония железная дорога ржд
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