Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России

Москва, 22 мая. Смартфон iPhone 12 Pro Max подешевел почти на четверть. Теперь его можно купить минимум за 85 020 рублей, передает Hi-Tech Mail.ru.

В начале продаж топовый флагман от Apple продавался за 110 тысяч рублей. Но базовая стоимость iPhone 12 Pro Max в официальном магазине осталась без изменений на сегодняшний день.

«Смартфон оказался в дефиците, поэтому цена на него снижалась очень медленно», — рассказали журналисты.

Модель iPhone получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей, шесть гигабайтов оперативной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость iPhone 12 тоже снизилась до 60 тысяч рублей. А прошлогодний смартфон iPhone SE можно приобрести за 34 тысячи рублей.

Компания Apple планирует выпустить смартфон с гибким экраном к 2023 году. В складном флагмане может быть использовано сенсорное решение ТРК, изготовленное на основе серебряных нанопроволок.