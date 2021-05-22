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новостей
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
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Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России

Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Москва, 22 мая. Смартфон iPhone 12 Pro Max подешевел почти на четверть. Теперь его можно купить минимум за 85 020 рублей, передает Hi-Tech Mail.ru.

В начале продаж топовый флагман от Apple продавался за 110 тысяч рублей. Но базовая стоимость iPhone 12 Pro Max в официальном магазине осталась без изменений на сегодняшний день.

«Смартфон оказался в дефиците, поэтому цена на него снижалась очень медленно», — рассказали журналисты.

Модель iPhone получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей, шесть гигабайтов оперативной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость iPhone 12 тоже снизилась до 60 тысяч рублей. А прошлогодний смартфон iPhone SE можно приобрести за 34 тысячи рублей.

Компания Apple планирует выпустить смартфон с гибким экраном к 2023 году. В складном флагмане может быть использовано сенсорное решение ТРК, изготовленное на основе серебряных нанопроволок.

цена смартфон iPhone 12 Pro Max
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Все новости / Технологии / Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
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