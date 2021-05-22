Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля

Вашингтон, 22 мая. Американский производитель электромобилей Tesla приступит к выпуску самых быстрых автомобилей в мире Model S Plaid. Об этом глава концерна Илон Маск написал у себя в Twitter.

Выпуск Tesla Model S Plaid начнется 3 июня. Маск утверждает, что автомобиль будет разгоняться до 60 миль в час (97 километров) менее чем за две секунды.

Автомобиль будут производить на заводе в Калифорнии. Электрический седан Model S Plaid представляет собой обновленную версию автомобиля Model S. Новинка получит блоки аккумуляторных батарей, которые обеспечат запас хода на 830 километров. Силовой агрегат Plaid, представленный тремя электродвигателями, является частью более масштабного обновления модельного ряда. На старте цена новинки составит 139 999 долларов.

Ранее Минпромторг России направил американскому предпринимателю Илону Маску приглашение в РФ. Бизнесмену предложили приехать для обсуждения строительства завода Tesla на территории страны.