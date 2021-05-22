Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса

На арене Ahoy в Роттердаме 22 мая состоится финал музыкального конкурса «Евровидение». Россию будет представлять Манижа с песней Russian Woman.

В Нидерландах завершились оба полуфинала, которые состоялись 18 и 20 мая. Все финалисты определены, теперь зрителям предстоит выбрать лучшего из них.

Кто выйдет на сцену

Манижа выступила в первом полуфинале, очаровав зрителей. В субботу она выйдет на сцену под пятым номером. Вместе с ней в финал вышли исполнители из Израиля, Швеции, Бельгии, Кипра, Литвы, Норвегии, Мальты, Азербайджана и Украины.

По итогам второго полуфинала в решающий этап конкурса прошли конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. К ним также присоединятся участники из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии и Нидерландов.

Исландия не сможет принять очное участие в конкурсе, поскольку у одного из членов делегации выявили коронавирус. Вместо этого организаторы покажут запись репетиции, проведенной 13 мая. По этой же причине от личного присутствия на финальном шоу вынужден был отказаться и победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс.

Где смотреть

Шоу в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

Местом проведения главного музыкального соревнования Европы стал конференц-центр и многофункциональная арена Ahoy Rotterdam, которая в прошлом году стала госпиталем для больных коронавирусной инфекцией.

eurovision.tv / EBU 2002-2021

Букмекеры

После окончания второго полуфинала Манижа опустилась на несколько строк в букмекерском рейтинге. Исполнительница занимала десятое место после своего выступления, однако позже ее поместили на 15-ю строчку.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают итальянская рок-группа Mаneskin и французская певица Барбара Прави. Кроме того, в первую пятерку, по версии букмекеров, входят конкурсанты из Мальты, Швейцарии и Украины.