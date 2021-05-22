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Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
04:13
Общество
Режим «контролируемое пребывание» будет введен для нелегальных мигрантов в РФ
04:12
Общество
Владельцам собак дали советы по безопасной перевозке питомца в машине
04:11
Спорт
Латвия впервые в истории обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
04:02
Происшествия
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
04:00
Общество
Крымчане заявили, что знаменитый ялтинский лук оказался «на грани исчезновения»
03:52
Технологии
Сервис YouTube начнет добавлять рекламу в каждый видеоролик с 1 июня
03:47
Общество
«Желают показать свое величие»: Японцев восхитила широкая железная дорога в РФ
03:39
Технологии
Цена на топовый iPhone 12 Pro Max резко снизилась в России
03:37
Общество
Компания Tesla анонсировала производство самого быстрого в мире автомобиля
03:35
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
03:22
Общество
Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая
03:19
Общество
Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
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Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса

  /   Обновлено: 22 мая 2021 04:22
Шоу-бизнес
Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

На арене Ahoy в Роттердаме 22 мая состоится финал музыкального конкурса «Евровидение». Россию будет представлять Манижа с песней Russian Woman.

В Нидерландах завершились оба полуфинала, которые состоялись 18 и 20 мая. Все финалисты определены, теперь зрителям предстоит выбрать лучшего из них. 

Кто выйдет на сцену

Манижа выступила в первом полуфинале, очаровав зрителей. В субботу она выйдет на сцену под пятым номером. Вместе с ней в финал вышли исполнители из Израиля, Швеции, Бельгии, Кипра, Литвы, Норвегии, Мальты, Азербайджана и Украины. 

По итогам второго полуфинала в решающий этап конкурса прошли конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. К ним также присоединятся участники из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии и Нидерландов. 

Исландия не сможет принять очное участие в конкурсе, поскольку у одного из членов делегации выявили коронавирус. Вместо этого организаторы покажут запись репетиции, проведенной 13 мая. По этой же причине от личного присутствия на финальном шоу вынужден был отказаться и победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс

Где смотреть

Шоу в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

Местом проведения главного музыкального соревнования Европы стал конференц-центр и многофункциональная арена Ahoy Rotterdam, которая в прошлом году стала госпиталем для больных коронавирусной инфекцией.

Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
eurovision.tv  / EBU 2002-2021

Букмекеры

После окончания второго полуфинала Манижа опустилась на несколько строк в букмекерском рейтинге. Исполнительница занимала десятое место после своего выступления, однако позже ее поместили на 15-ю строчку.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают итальянская рок-группа Mаneskin и французская певица Барбара Прави. Кроме того, в первую пятерку, по версии букмекеров, входят конкурсанты из Мальты, Швейцарии и Украины.

Финал Евровидения-2021: где смотреть, кто выступает и фавориты конкурса
Федеральное агентство новостей  / 

евровидение конкурс Манижа
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