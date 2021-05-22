Элитные автомобили Aurus Senat начнут серийно производить 31 мая

Москва, 22 мая. Массовая сборка премиального седана Senat от бренда Aurus в гражданской версии начнется 31 мая. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя.

Производство налажено на предприятии группы компаний Sollers в Елабуге. Автомобили для чиновников, лимузины и бронированные исполнения модели продолжат выпускать на мощностях столичного предприятия на базе институте НАМИ.

Aurus Senat будет продаваться на российском рынке от 18 млн рублей. Автомобили из дебютной партии предлагаются исключительно в максимальной комплектации. Стоить они будут от 22 млн рублей.