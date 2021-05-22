Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России

Москва, 22 мая. Купальный сезон приближается. В этом году для отдыха граждан оборудуют свыше трех тысяч пляжей, рассказал начальник отдела ГИМС МЧС России Андрей Печенин.

Пока к купальному сезону запланировано освидетельствование 3100 пляжей, но их число может увеличиться в связи с закрытыми границами с другими странами. Россияне будут выбирать внутренние направления для отдыха, включая путешествия к водоемам в некурортных регионах, отметил Печенин.

Пляжу будет запрещено работать, если не очищено дно в зоне купания, нет положительного заключения от Роспотребнадзора о безопасности воды, отсутствует спасательное оборудование, подчеркнул начальник отдела ГИМС МЧС России.

Российские граждане поедут в этом году на курорты Краснодарского края, отдохнуть на побережье Черного моря в Крыму. Желающие смогут выбраться в Абхазию или выбрать одну из тех стран, с которыми возобновлено авиасообщение.