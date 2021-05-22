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Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
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Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
02:36
Общество
Свыше 80 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки
02:24
Политика
Москва подвергла критике введенные Киевом санкции в отношении российских СМИ
02:22
Экономика
Внесены изменения в порядок осуществления фитосанитарного контроля на таможне ЕАЭС
02:19
Общество
Белый дом игнорирует масочный режим в условиях пандемии COVID-19
02:09
Политика
Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины
02:05
Общество
Продажа алкоголя в Петербурге во время проведения ЧЕ-2020 будет ограничена
02:03
Общество
Горячий душ может угрожать здоровью кожи
02:00
Экономика
Реструктуризация долгов: экономист объяснил, как реабилитировать бизнес после кризиса
01:59
Общество
Москвичей ожидает улучшение погоды в выходные
01:56
Общество
Власти Индии порекомендовали удалить весь контент об индийском штамме коронавируса
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
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Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку

Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
pixabay.com

Москва, 22 мая. Петрушка не попадает под запрет СанПина, рассказал правозащитник Евгений Корчаго. Растение можно выращивать и употреблять абсолютно законно.

Однако семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и являются запрещенными. Причиной стал тот факт, что из семян можно приготовить опасное для человеческого здоровья наркотическое масло. Если специалисты докажут, что человек культивирует семена для его получения, то дачник может попасть под ответственность по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, передает «Прайм» слова Корчаго.

Штраф может составить 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя способны привлечь к обязательным работам на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Однако наказание может быть и более жестким в виде ограничения или лишения свободы на три года.

Недавно китайские ученые в очередной раз доказали пользу петрушки. По их словам, в зелени содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться с аутоиммунными заболеваниями.

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