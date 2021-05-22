Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку

Москва, 22 мая. Петрушка не попадает под запрет СанПина, рассказал правозащитник Евгений Корчаго. Растение можно выращивать и употреблять абсолютно законно.

Однако семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и являются запрещенными. Причиной стал тот факт, что из семян можно приготовить опасное для человеческого здоровья наркотическое масло. Если специалисты докажут, что человек культивирует семена для его получения, то дачник может попасть под ответственность по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, передает «Прайм» слова Корчаго.

Штраф может составить 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя способны привлечь к обязательным работам на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Однако наказание может быть и более жестким в виде ограничения или лишения свободы на три года.

Недавно китайские ученые в очередной раз доказали пользу петрушки. По их словам, в зелени содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться с аутоиммунными заболеваниями.