Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок

Москва, 22 мая. Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 стал доступен для покупки в России. Познакомиться с характеристиками гаджета можно на российском сайте компании.

Смартфон получил 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Для покупателей флагман доступен в двух вариантах — классическом и Special Edition, который немного отличается по внешнему виду и имеет выгравированный автограф основателя Xiaomi на задней панели.

Приобрести Xiaomi Mi 11 можно за 85 990 рублей. Он доступен не только на российском сайте компании, но и в магазинах ретейлеров. У смартфона встроен AMOLED-экран 6,81 дюймов с частотой до 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он оснащен тройной камерой, аккумулятором емкостью 4600 мАч.

Компания Xiaomi выпускает смартфоны Mi 11 Ultra на рынок Европы. Их стоимость оценивается в 1200 евро за версию с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Новинка получила процессор Qualcomm Snapdragon 888.