Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

Москва, 22 мая. Министерство энергетики Российской Федерации рекомендовало компаниям, занимающимся добычей и производством нефтепродуктов, увеличить поставки бензина.

Рекомендации связаны с тем, что на фоне сезонного спроса на топливо, может образоваться дефицит нефтепродуктов на российских заправках, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Он подчеркнул, что ситуация на рынке постоянно находится под контролем, а объем производства бензина удовлетворяет спрос на него.

Ранее Минэнерго России исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте. По данным министерства, топливный рынок в мае продолжает находиться под влиянием растущих внешних котировок на нефтепродукты и нефть.